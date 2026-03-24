L’intelligenza artificiale al servizio della salute | a Palermo un seminario promosso dall' Ordine degli infermieri

Un seminario sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pratica clinica si terrà domani nell’aula magna di un ordine professionale a Palermo. L’evento, promosso dall’Ordine degli infermieri, si concentrerà su come le tecnologie di intelligenza artificiale possano essere applicate alla medicina basata su evidenze. La partecipazione è rivolta a professionisti del settore sanitario e si svolgerà nel rispetto del calendario previsto.

Domani, 25 marzo 2026, l’Aula Magna dell’Ordine dei medici ospiterà l’evento formativo su Ai e Evidence Based Practice. A organizzare il seminario l’Ordine degli Infermieri di Palermo, con il patrocinio della Fnopi e in collaborazione con l’Asp di Palermo. I lavori inizieranno alle ore 08 e proseguiranno per l'intera giornata. Sono previsti 10 crediti formativi Ecm. Al centro del seminario l’analisi su come l'intelligenza artificiale possa potenziare l’Evidence Based Practice (la pratica basata sulle evidenze scientifiche) e, al contempo, garantire che la tecnologia rimanga uno strumento a supporto della centralità della relazione di cura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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