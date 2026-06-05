Prins | 765 mila euro per rendere strutturale il Pronto Intervento

Notizia in breve

Il governo ha stanziato 765 mila euro per rendere strutturale il Pronto Intervento. La cifra mira a garantire un miglioramento dell’assistenza alle famiglie fragili e ai soggetti più colpiti dal servizio. Le risorse saranno utilizzate per rafforzare le attività di supporto e intervento rapido, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la continuità delle prestazioni offerte. Non sono stati forniti dettagli specifici sui criteri di distribuzione o sui soggetti coinvolti.