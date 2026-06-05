Prins | 765 mila euro per rendere strutturale il Pronto Intervento
Il governo ha stanziato 765 mila euro per rendere strutturale il Pronto Intervento. La cifra mira a garantire un miglioramento dell’assistenza alle famiglie fragili e ai soggetti più colpiti dal servizio. Le risorse saranno utilizzate per rafforzare le attività di supporto e intervento rapido, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la continuità delle prestazioni offerte. Non sono stati forniti dettagli specifici sui criteri di distribuzione o sui soggetti coinvolti.
Come cambierà l'assistenza alle famiglie fragili grazie ai nuovi fondi?. Chi sono i soggetti più colpiti dagli interventi del servizio?. Quali emergenze specifiche hanno richiesto il trasferimento in strutture protette?. Come verranno distribuiti i 765 mila euro nei prossimi quattro anni?.? In Breve Investimento di 765.000 euro distribuito tra il 2026 e il 2029.. Fase sperimentale 2023-2024 con 453 interventi su 818 persone coinvolte.. Due terzi delle attivazioni provengono direttamente dalle forze dell'ordine.. Interventi concentrati tra Trento, Riva del Garda e Rovereto.. La Provincia e il Comune di Trento stabilizzano il Pronto Intervento Sociale fino al 2029. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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