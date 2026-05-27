PalaBianchini pronto il progetto da 1,6 milioni di euro per il risanamento strutturale
Il progetto di risanamento del PalaBianchini, del valore di 1,6 milioni di euro, è stato approvato dal Comune di Latina. Dopo l’affidamento dell’appalto, si potrà iniziare la fase di lavori. Si tratta dell’ultima parte degli interventi previsti per la struttura. La decisione è stata comunicata ufficialmente, rendendo imminente l’avvio delle attività di restauro e consolidamento.
Il progetto esecutivo del risanamento del PalaBianchini è stato approvato dal Comune di Latina e, una volta affidato l’appalto, potranno partire i lavori che costituiscono l’ultima tranche degli interventi sulla struttura. Il risanamento strutturale, necessario dopo che a fine 2023 fu scoperto il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Acquedotto pugliese: approvato il report integrato 2025, “innovazione e risparmio idrico contro la crisi climatica” Investimenti per 532,9 milioni di euro. Valore della produzione di 731,2 milioni. Utile d'esercizio di 12,8 milioni totalmente reinvestito. Intrapresa una politica strutturale di contenimento dei costiL’Assemblea degli Azionisti di Acquedotto Pugliese ha approvato il Report Integrato 2025, che include un piano di investimenti da 532,9 milioni di...
Al via il progetto da 1,5 milioni di euro per il parcoLa Giunta comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica di “Ema Verde-Blu”, un intervento di rigenerazione urbana e adattamento...