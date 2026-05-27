PalaBianchini pronto il progetto da 1,6 milioni di euro per il risanamento strutturale

Notizia in breve

Il progetto di risanamento del PalaBianchini, del valore di 1,6 milioni di euro, è stato approvato dal Comune di Latina. Dopo l’affidamento dell’appalto, si potrà iniziare la fase di lavori. Si tratta dell’ultima parte degli interventi previsti per la struttura. La decisione è stata comunicata ufficialmente, rendendo imminente l’avvio delle attività di restauro e consolidamento.