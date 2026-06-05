Il 28 agosto 2026 uscirà “Timeless”, il nuovo album postumo di Prince contenente dieci brani inediti registrati tra il 1977 e il 2016. L’album include tracce mai pubblicate prima, provenienti dall’archivio dell’artista. La pubblicazione è stata annunciata ufficialmente e rappresenta l’ultima raccolta di materiale inedito disponibile al pubblico. Non sono stati forniti dettagli sui singoli brani o sul contenuto musicale.

Annunciato “Timeless”, il nuovo album postumo di Prince in uscita il 28 agosto 2026: dieci brani inediti dal suo archivio, dal 1977 al 2016. The Prince Estate riporta Prince al centro della scena mondiale con “Timeless”, il nuovo album postumo in uscita il 28 agosto 2026. Il progetto, realizzato con Legacy Recordings – Sony Music, raccoglie dieci registrazioni rare e mai pubblicate, selezionate dal vasto archivio dell’artista e realizzate in un arco temporale che va dal 1977 al 2016. Un percorso musicale che attraversa tutte le fasi della sua carriera, dalle prime sessioni a Minneapolis fino agli ultimi anni di attività. L’annuncio arriva insieme alla pubblicazione del singolo “Stone”, inciso nella primavera del 1995 e presentato come nuovo tassello del mosaico creativo di Prince. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Prince: in arrivo “Timeless”, l’album postumo con 10 inediti dal 1977 al 2016

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L'etichetta di Prince pubblicherà un album postumo 'Timeless' con canzoni inedite reddit

Prince, in arrivo il nuovo album postumo Timeless con 10 ineditiIl 28 agosto arriva Timeless, album postumo di Prince con dieci inediti dal 1977 al 2016. Disponibile su vinile, digitale e CD, atteso dai fan. megamodo.com

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