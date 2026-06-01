Venerdì 5 giugno sarà disponibile in digitale il repack dell’ultimo album di Bresh, intitolato “Mediterraneo – Dopo Il Mare”. L’uscita segue di un anno quella dell’originale, certificato doppio platino, e include due brani inediti. L’album presenta una versione ampliata con queste tracce aggiuntive, mantenendo il successo commerciale raggiunto dal progetto iniziale. La pubblicazione è prevista esclusivamente in formato digitale.

A un anno di distanza dall’uscita di Mediterraneo certificato doppio platino, venerdì 5 giugno arriva in digitale Mediterraneo – Dopo Il Mare, il repack dell’ultimo album di Bresh. La riedizione del terzo lavoro in studio dell’artista ligure conterrà oltre alle 16 tracce del progetto originale, tra gli altri inediti contiene anche il nuovo singolo attualmente in radio “ Da Dio “, e i brani Introvabile e Serenamente con Juli. Dal momento della sua uscita, Mediterraneo è sempre rimasto nella Classifica Top 100 Album Fimi più venduti della settimana, risalendo alla posizione #9 la scorsa settimana! Bresh, Mediterraneo Dopo Il Mare, la riedizione del terzo album in uscita il 5 giugno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bresh, arriva la riedizione dell’album Mediterraneo con due inediti

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Bresh - Mediterraneo Live Session X Bang & Olufsen

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