Classifica FIMI dal 3 al 9 aprile 2026 Salmo in vetta negli album con Hellvisback 10 Years Later
A distanza di dieci anni dal primo rilascio, Hellvisback di Salmo domina tra gli album nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 3 al 9 aprile 2026. Un riscontro decisamente positivo per il rapper sardo, che ferma Blanco al secondo posto con Ma’. Nei singoli, invece, niente scalfisce il dominio di Ossessione di Samurai Jay. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Samurai Jay – Ossessione. Sayf – Tu mi piaci tanto. Sal Da Vinci – Per sempre sì. Ditonellapiaga – Che fastidio!. Artie 5ive – Davverodavvero. Fulminacci – Stupida sfortuna. LDA & Aka 7even – Poesie clandestine. Geolier – Canzone d’amore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Symphony Record Shop, giovedì 2 aprile apertura serale speciale per festeggiare l'uscita di "Hellvisback 10 years later" di SalmoHellvisback è stato il quarto album in studio del rapper Salmo, pubblicato il 5 febbraio del 2016 dalla Sony Music.
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