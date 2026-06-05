La Camera ha approvato ieri un disegno di legge del governo che prevede la riapertura delle centrali nucleari entro dieci anni. Si tratta del primo sì al nucleare in Italia dopo quasi quarant’anni dal primo referendum sul tema. La decisione riguarda la reintroduzione dell’energia nucleare nel paese, con l’obiettivo di riavviare le centrali esistenti o realizzarne di nuove. La legge ora passerà all’esame del Senato.

Quasi quarant’anni dopo il primo referendum sul tema, ieri la Camera ha approvato il disegno di legge del governo che mira alla reintroduzione del nucleare in Italia. Il provvedimento, figlio. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Primo sì al nucleare: «Apriremo le centrali entro dieci anni»

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