In Italia, sono state individuate più di 190 aree considerate adatte alla costruzione di centrali nucleari. Attualmente, alcune centrali sono state dismesse nel passato, lasciando territori che potrebbero essere riutilizzati. Questi spazi rappresentano potenziali punti di sviluppo per il settore energetico nel paese. La questione riguarda anche le possibilità di nuove installazioni in aree già designate come idonee, in un momento di crescente attenzione alle fonti di energia alternative.

In Italia ci sono oltre 190 aree idonee a una centrale nucleare. Un dato che ci torna utile di fronte all’attuale crisi energetica. Per risolvere il problema, il governo Meloni pensa in due direzioni: una nel breve periodo, fatta di sostegno a imprese e famiglie e ritorno alle centrali a carbone; l’altra guarda nel lungo periodo e fa riferimento all’investimento in tecnologia di tipo nucleare. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parlando all’evento “Il santo Graal dell’energia” ha spiegato che la produzione nucleare ha il potenziale di coprire il 20% del fabbisogno energetico dell’Italia entro il 2050.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nucleare in Italia, dove sono le centrali dismesse e le nuove aree idonee

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