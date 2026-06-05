Primo Municipio Arcidiacono chiede un rafforzamento delle misure di sicurezza | La riqualificazione non basta
L’Arcidiacono ha richiesto un rafforzamento delle misure di sicurezza nel Primo Municipio, sottolineando che la semplice riqualificazione non è sufficiente. Ha evidenziato la necessità di garantire sicurezza, legalità e tutela del decoro urbano in parallelo con gli interventi di riqualificazione della città.
Sicurezza, legalità e tutela del decoro urbano devono procedere di pari passo con gli interventi di riqualificazione della città. Su questi temi interviene il vicepresidente del Primo Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono, che ribadisce il “pieno sostegno all’azione amministrativa del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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