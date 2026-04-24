Primo municipio Arcidiacono Mpa | Collaborare con l’amministrazione per un centro storico migliore

Il vicepresidente del primo municipio ha dichiarato l’intenzione di collaborare con l’amministrazione comunale per affrontare le problematiche presenti nel centro storico. La sua affermazione si inserisce in un contesto di dialogo tra le istituzioni locali e l’amministrazione centrale. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni specifiche previste o sui tempi di intervento. La volontà di collaborazione viene ribadita senza ulteriori precisazioni.

Il vicepresidente del primo municipio, Giuseppe Arcidiacono ribadisce la volontà di collaborare con l’amministrazione comunale per il superamento delle criticità del centro storico.“Siamo consapevoli dell’impegno del Comune e, proprio in quest’ottica di miglioramento, accogliamo con grande favore.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Decoro, zone pedonali e stalli per i residenti: il Centro storico a confronto con l'AmministrazioneHa preso il via lo scorso mercoledì sera un ciclo di incontri promossi dall’assessorato alla Partecipazione del Comune di Forlì con i Ctq – Comitati... Roma, Bonaccorsi (Municipio I): "Bene direttive Patanè, centro storico è patrimonio da tutelare"Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Il centro storico capitolino, sempre più congestionato dalle auto, è patrimonio dell'umanità Unesco e bene prezioso della... Altri aggiornamenti I Municipio Catania, Giuseppe Arcidiacono: Sinergia con l’Amministrazione per un Centro Storico d’eccellenzaIl Centro Storico sta vivendo una fase di profonda trasformazione Il Vicepresidente del Primo Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono, interviene in merito alle attuali sfide del cuore cittadino, ... blogsicilia.it Centro storico di Catania: Sinergia con il Comune per rilancio e decoroCATANIA – Il Centro storico al centro del confronto tra istituzioni e territorio. Il vicepresidente del Primo Municipio, Giuseppe Arcidiacono, ha ribadito la volontà di lavorare in sinergia con l’ammi ... livesicilia.it