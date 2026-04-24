Brucellosi bufalina in Campania | altri 2,4 milioni di indennizzi e rafforzamento delle misure di prevenzione

La Regione Campania ha annunciato l’erogazione di altri 2,4 milioni di euro in indennizzi per le aziende bufaline colpite dalla brucellosi e dalla tubercolosi. L’ente ha anche deciso di rafforzare le misure di prevenzione per contenere la diffusione delle malattie tra gli animali. Queste iniziative fanno parte di un intervento continuo volto a sostenere gli allevatori e a migliorare la gestione sanitaria del settore bufalino nella regione.

Continua l’impegno della Regione Campania a sostegno delle aziende bufaline colpite dall’emergenza brucellosi e tubercolosi. Con decreto dirigenziale n. 9 del 22 aprile 2026, l’Assessorato all’Agricoltura ha disposto la liquidazione di oltre 2,4 milioni di euro alle aziende bufaline che hanno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Brucellosi bufalina: in Campania risultati in forte miglioramentoLa Regione Campania prosegue e rafforza l’attuazione del programma di risanamento sanitario avviato nel 2022 per l’eradicazione della brucellosi... Coldiretti: “Brucellosi bufalina in Campania in calo, risultati incoraggianti”La Coldiretti Campania soddisfatta dei dati che arrivano dall’attuazione del programma di risanamento della brucellosi bufalina. Una raccolta di contenuti Si parla di: Cambia il sistema della mozzarella di bufala: la riforma è legge, esultano gli allevatori. Brucellosi bufalina: la Campania liquida altri 2,4 milioni di euro. Piano straordinario per indennizzi e prevenzioneLa Regione Campania accelera sugli indennizzi per la brucellosi bufalina: liquidati 2,4 milioni di euro. Ecco i dettagli sul piano di sostegno e i nuovi fondi per la prevenzione. infocilento.it Brucellosi bufalina in Campania, altri 2,4 mln di indennizziRafforzamento delle misure di prevenzione Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Campania. Prosegue l'impegno della Regione Campania a sostegno delle aziende bufaline colpite dall' ... expartibus.it