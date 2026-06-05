L’Inter ha speso 23 milioni di euro per riportare Aleksandar Stankovic, ex centrocampista, in squadra. Il giocatore, figlio di un ex calciatore noto, torna dopo aver lasciato il club in passato. La società ha ufficializzato il trasferimento, che segna l’inizio della campagna di mercato per la prossima stagione. Stankovic ha firmato un contratto pluriennale e si è già aggregato al gruppo.

Il primo colpo dell’Inter 2026-2027 è un ritorno a casa. Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, vestirà ufficialmente il nerazzurro dopo l’esperienza al Club Brugge: il club ha esercitato il diritto di riacquisto e ha riportato a Milano il centrocampista serbo classe 2005, che ha firmato un contratto dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2031. È una mossa pesante, tecnica e un manifesto programmatico. L’Inter mette mano al portafogli, 23 milioni di euro per la recompra, riprendendosi un giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile. Cristian Chivu, ormai vicino al rinnovo fino al 2028, vuole una squadra con più identità, più energia e più giocatori capaci di crescere dentro il club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Primo colpo per l'Inter: riecco Aleksandar Stankovic. Spesi 23 milioni per la “recompra”

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