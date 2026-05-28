L’Inter ha attivato la clausola di contro-riscatto per riportare in rosa Aleksandar Stankovic, che aveva giocato nel Bruges. La Premier League ha presentato un’offerta di 40 milioni di euro per il giocatore. La società nerazzurra ha deciso di esercitare subito il diritto di recompra. Il centrocampista, in Belgio, ha disputato una stagione molto positiva.

L’ Inter ha deciso di esercitare immediatamente la clausola di contro-riscatto per riportare a Milano il giovane centrocampista Aleksandar Stankovic, reduce da una stagione di altissimo livello disputata in Belgio con la maglia del Bruges. Il club nerazzurro, che aveva ceduto il calciatore a titolo definitivo durante la scorsa sessione estiva di mercato, si è convinto a riprendere il controllo del cartellino del figlio d’arte dopo averne monitorato la costante crescita tecnica, accelerando le pratiche burocratiche per anticipare le mosse delle concorrenti internazionali. Nonostante il ritorno alla base, la permanenza del mediano all’ombra del Duomo non appare scontata, poiché la società milanese si trova a gestire un forte interesse proveniente dal calcio inglese che potrebbe modificare i piani iniziali dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter riprende Aleksandar Stankovic con la recompra ma la Premier League offre 40 milioni di euro

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Aleksandar Stankovi is a Complete Midfielder

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