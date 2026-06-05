L'Inter ha annunciato il primo acquisto per la prossima stagione, con un contratto firmato fino al 2031. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale confermando l'accordo. La durata del contratto si estende per diversi anni, senza ulteriori dettagli sui termini economici. La firma rappresenta il primo passo nel mercato di gennaio per il club nerazzurro.

L’Inter ha deciso di riportarlo a casa. E questa volta con l’idea di tenerlo davvero vicino alla prima squadra. Aleksandar Stankovic è ufficialmente tornato in nerazzurro dopo l’esperienza vissuta in Belgio con il Club Brugge. La società ha esercitato la clausola di riacquisto inserita nell’accordo siglato un anno fa e ha annunciato la firma di un nuovo contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2031. Una mossa che racconta molto delle intenzioni della dirigenza. Quando nell’estate scorsa il Bruges investì circa 10 milioni di euro per acquistarlo, l’Inter volle mantenere il controllo sul futuro del ragazzo. Da qui la scelta di inserire un diritto di recompra fissato a 23 milioni, una cifra che oggi appare quasi inevitabile considerando quanto fatto dal centrocampista durante l’ultima stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sportface.it - Primo acquisto Inter, è ufficiale: firma fino al 2031

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! E UFFICIALE :IL NUOVO RABIOT IN MAGLIA NEROAZZURRA!!!

Notizie e thread social correlati

L’Inter anticipa le big di Premier: firma fino al 2031 per 4 milioni a stagioneL’Inter ha annunciato l’accordo per il rinnovo di contratto di un suo giocatore fino al 2031, con una cifra di 4 milioni di euro a stagione.

Schlotterbeck rinnova con il Borussia Dortmund, è ufficiale: firma fino al 2031 per il difensore! Il comunicato e tutti i dettagliIl difensore ha firmato un nuovo contratto con il Borussia Dortmund che lo lega alla squadra fino al 2031.

Temi più discussi: Curtis Jones, chi è il centrocampista del Liverpool che potrebbe essere il primo acquisto dell'Inter; Inter, c'è il primo colpo: affondo finale per Jones, può arrivare a inizio giugno; Inter, Provedel è sempre più vicino: le news di calciomercato; Inter, avanti tutta per Jones: può essere il primo acquisto. La chiave per convincere il Liverpool.

L'annuncio di Florentino #Perez: Giovedì annuncerò il primo grande acquisto del Real Madrid per la prossima stagione. Tutti sanno qual è il mio progetto sportivo: avere i migliori giocatori e continuare a vincere ?Riferimento a Denzel #Dumfries? L'accordo x.com

Inter, Stankovic è il primo colpo: il gesto di Dimarco, il consiglio di papà Dejan e il dilemma di MarottaL'Inter ufficializza il ritorno del figlio d'arte Aleksandar Stankovic, per cui ha esercitato la clausola di riacquisto dal Club Brugge: le cifre dell'affare. sport.virgilio.it

[Schirra] Escl. - Accordo di principio tra Tarik #Muharemovic e #Inter per un contratto fino al 2031 (2,2M/anno). L'Inter sta ora lavorando per raggiungere un accordo con #Sassuolo: offerta di un prestito con obbligo di acquisto dopo il primo punto da febbraio 20 reddit

Curtis Jones, chi è il centrocampista del Liverpool che potrebbe essere il primo acquisto dell'InterI nerazzurri puntano definire la trattativa con i Reds e regalarlo a Cristian Chivu già nel giro di pochissime settimane ... corriere.it