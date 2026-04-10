Schlotterbeck rinnova con il Borussia Dortmund è ufficiale | firma fino al 2031 per il difensore! Il comunicato e tutti i dettagli

Il difensore ha firmato un nuovo contratto con il Borussia Dortmund che lo lega alla squadra fino al 2031. La firma è stata ufficializzata attraverso un comunicato del club, confermando il rinnovo. La notizia riguarda il prolungamento dell’accordo con il calciatore, che continuerà a far parte del team tedesco per diversi anni. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle clausole contrattuali o ai termini economici.

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