L’Inter ha annunciato l’accordo per il rinnovo di contratto di un suo giocatore fino al 2031, con una cifra di 4 milioni di euro a stagione. La decisione riguarda un calciatore chiave del team, che continuerà a vestire la maglia nerazzurra per diversi anni. La notizia giunge mentre il club si prepara a inserirsi tra le squadre più attive in vista della prossima stagione.

Grandi manovre di mercato in casa Inter in vista del prossimo anno: ecco l’ultima strategia del club nerazzurro. L’ Inter si prepara al rush finale in campionato con 8 punti di vantaggio sul Milan quando mancano nove turni alla fine. Chivu continua a chiedere ai suoi di non abbassare la guardia, ma intanto la dirigenza è concentrata anche sul mercato per rinforzare la rosa e per blindare i calciatori più importanti a disposizione del tecnico rumeno. Pio Esposito (AnsaFoto) – Calciomercato.it Tra questi figura sicuramente Francesco Pio Esposito che, a soli 20 anni, sta dimostrando tutto il suo valore: non a caso, il nome dell’attaccante campano è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini di Premier League (Arsenal e Newcastle su tutte), ma ora l’Inter è pronta a blindarlo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’Inter anticipa le big di Premier: firma fino al 2031 per 4 milioni a stagione

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