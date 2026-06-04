Vito Primiceri, presidente della Banca Popolare Pugliese, è tra i vincitori del Premio “Telesia for Peoples” 2026. La cerimonia si svolgerà nelle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio. Il riconoscimento è stato assegnato per l’impegno nel credito alle imprese del Sud.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ Vito Primiceri, presidente della Banca Popolare Pugliese, uno dei vincitori del Premio “Telesia for Peoples” 2026, in programma nelle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio prossimo. Primiceri verrà premiato per “la politica creditizia che da anni porta avanti con il suo istituto bancario mostrando grande fiducia nelle persone e nei territori in cui opera, soprattutto se delle aree interne del nostro Paese, ricchi di cultura e potenzialità”. Il Premio, che viene assegnato ogni anno a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non) che nelle loro attività “non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”, verrà conferito nel corso della cerimonia spettacolo del 12 luglio (ore 21). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Vito Primiceri Premio “Telesia for Peoples” per impegno nel credito a imprese del Sud

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