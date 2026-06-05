Durante il Prime Day, è stata annunciata un’offerta di quattro mesi gratuiti di musica Unlimited. Gli utenti possono usufruire di questa promozione senza pagare, ma devono fare attenzione al rinnovo automatico previsto a ottobre, che comporta un addebito di 10,99 euro. Con questa promozione, sarà possibile ascoltare gratuitamente nuovi brani di artisti come Baby K e Ditonellapiaga.

Come evitare il rinnovo automatico da 10,99 euro a ottobre?. Quali nuovi brani di Baby K e Ditonellapiaga ascolterai gratis?. Cosa include esattamente l'offerta oltre ai 100 milioni di canzoni?. Perché Amazon punta proprio sui mesi estivi per questa promozione?.? In Breve Catalogo include 100 milioni di canzoni, 350.000 audiolibri e podcast.. Abbonamento passa automaticamente a 10,99 euro mensili dopo la promozione.. Nuovi singoli in uscita da Baby K e Ditonellapiaga.. Promozione valida entro il 29 giugno con scadenza primi giorni di ottobre.. Amazon offre quattro mesi gratuiti di musica in vista del Prime Day. Amazon metterà a disposizione quattro mesi di abbonamento gratuito a Music Unlimited per i clienti Prime e per i nuovi utenti entro il 29 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prime Day: arriva l’offerta per 4 mesi gratis di musica Unlimited

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