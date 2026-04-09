Microchip gratis per il gatto | a Verbania arriva il Chip day come fare domanda
A Verbania arriva il "Chip day", l'iniziativa dell'amministrazione comunale dedicata alla microchippatura gratuita dei gatti per contrastare il randagismo e facilitare il ritrovamento degli animali smarriti o rubati.I requisiti per partecipareL'iniziativa è nata con lo scopo di sensibilizzare i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Interrail gratis con DiscoverEu 2026 per 18enni, quando scade e come fare domanda per il pass in 5 minutiIl programma DiscoverEU 2026 offre 40 mila pass ferroviari gratuiti ai giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008.
Si parla di: Microchip gratuiti per i cani ad Alghero, cosa c’è da sapere.
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Stop a randagismo e abbandoni: a Cagliari microchip gratuiti per i caniNuova giornata di sensibilizzazione promossa dal Comune, dall’Ufficio del garante degli animali, con la collaborazione di Asl e Ente nazionale per la protezione degli animali. sardiniapost.it