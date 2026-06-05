La Mata Leão ha vinto la prima semifinale ASI contro Buffalo Caserta con un margine di soli tre punti. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, mantenendo aperta la qualificazione alla finale. La sfida di ritorno si giocherà martedì 9 al Rampone, con entrambe le squadre che avranno quindi ancora possibilità di avanzare. La vittoria di oggi lascia tutto in equilibrio in vista del secondo incontro.

Tempo di lettura: 2 minuti La Mata Leão vince gara 1 della semifinale ASI contro Buffalo Caserta anche se solo con tee punti di vantaggio rendendo quindi decisiva la sfida di ritorno di martedì 9 al Rampone. Anche questa fase ASI si giocherà su due partite e quindi i Beneventani partirànno di fatto con questi tre punti di vantaggio da “difendere” nella prossima gara. Ovviamente il vantaggio è minimo e, se da un lato si poteva fare sicuramente di meglio, avendo raggiunto a un certo punto anche 10 punti di vantaggio, d’altro canto in gara 2 sicuramente bisognerà giocare di nuovo per vincere perché ci sarà poco da gestire. Per quanto riguarda... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prima semifinale ASI alla Mata Leão: vittoria di misura per i Sanniti

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