La Mata Leão chiude prima in ASI battuta nel recupero Pall Casertana

La Mata Leão ha vinto il recupero contro Pall. Casertana in casa, chiudendo così prima nel girone A del campionato ASI. La partita si è conclusa con la squadra locale che ha battuto gli avversari nel periodo di recupero, riscatando la sconfitta subita all’andata. La vittoria permette alla Mata Leão di chiudere la stagione in testa nel proprio girone.

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Tempo di lettura: < 1 minuto La Mata Leão vince il “recupero” in casa contro Pall. Casertana chiudendo prima del girone A del campionato ASI e “vendicando” la sconfitta dell’andata. Il risultato non era scontatissimo considerato che anche gli avversari si giocavano l’ultima possibilità per la qualificazione. La gara inizia subito in salita con i casertani, ancora in corsa per la quarta posizione playoff, che spingono subito sull’acceleratore piazzando un parziale di 0-8. I giallorossi però non demordono e, contando sul maggior numero di rotazioni a disposizione, iniziano a pressare alti e a recuperare palloni per ripartire in contropiede. Gli ospiti resistono fino alla terza frazione di gioco quando non ne hanno più e non riescono più a stare al passo dei padroni di casa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Mata Leão chiude prima in ASI, battuta nel recupero Pall. Casertana Notizie correlate Vittoria a Marcianise: Mata Leão di nuovo prima in ASITempo di lettura: < 1 minutoLa Mata Leão riagguanta la prima posizione in ASI dove raggiunge i Buffalo, ma è in vantaggio negli scontri diretti. BASKET/ Mata Leão in scioltezza contro Nocera: nel prossimo turno big-match ad AvellinoLa Mata Leão vince l’ultima gara casalinga del girone UISP battendo agevolmente Nocera.