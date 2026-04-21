A Marcianise, la squadra Mata Leão si conferma al primo posto in ASI, raggiungendo i Buffalo in classifica. La squadra si mantiene in testa grazie agli scontri diretti favorevoli, consolidando così la posizione di vertice. La vittoria permette a Mata Leão di rafforzare la propria posizione in classifica, mantenendo il vantaggio sugli avversari diretti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Mata Leão riagguanta la prima posizione in ASI dove raggiunge i Buffalo, ma è in vantaggio negli scontri diretti. La vittoria a Marcianise, seppur preventivabile data la classifica, non è stata agevole e il punteggio lo testimonia. Molte assenze “pesanti” per i giallorossi ma chi è sceso in campo non ha fatto rimpiangere gli assenti. I Beneventani sono in vantaggio dal primo all’ultimo minuto conducendo la gara con attenzione e una grande difesa. Mancano anche stavolta i canestri in attacco e sarà dura portare a casa la vittoria in futuro quando si resta sotto i 50 punti realizzati, ma l’importante ieri era vincere e riprendersi la vetta dopo lo stop di Maddaloni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vittoria a Marcianise: Mata Leão di nuovo prima in ASI

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