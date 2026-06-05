Prima seduta di giunta a Sesto Fiorentino | confermato il no all’aeroporto di Firenze
La giunta comunale di Sesto Fiorentino ha confermato il rifiuto all’apertura di un aeroporto a Firenze durante la prima riunione dopo le elezioni. La decisione è stata comunicata ieri, 4 giugno. Nessun cambiamento è stato annunciato rispetto alla posizione già espressa in passato contro il progetto aeroportuale. La riunione si è concentrata sulla conferma di questa posizione e sulla pianificazione delle prossime azioni amministrative.
SESTO FIORENTINO – La giunta comunale di Sesto Fiorentino, riunita ieri (4 giugno) per la prima seduta guidata dal nuovo sindaco Damiano Sforzi, ha dato mandato agli uffici di aggiornare l’impugnazione di fronte al Tar del decreto di Via del nuovo aeroporto di Firenze alla luce dei recenti atti ministeriali. La delibera è stata approvata all’unanimità e risponde al preciso impegno assunto già in campagna elettorale dal sindaco Sforzi. Nell’atto si dà disposizione agli uffici affinché aggiornino il ricorso già pendente tenendo conto delle modifiche apportate recentemente dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al decreto di Via. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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