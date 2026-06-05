Prima seduta di giunta a Sesto Fiorentino | confermato il no all’aeroporto di Firenze

Notizia in breve

La giunta comunale di Sesto Fiorentino ha confermato il rifiuto all’apertura di un aeroporto a Firenze durante la prima riunione dopo le elezioni. La decisione è stata comunicata ieri, 4 giugno. Nessun cambiamento è stato annunciato rispetto alla posizione già espressa in passato contro il progetto aeroportuale. La riunione si è concentrata sulla conferma di questa posizione e sulla pianificazione delle prossime azioni amministrative.