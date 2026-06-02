A Sesto c' è nuova giunta prima delibera contro la pista dell' aeroporto di Peretola

Da firenzetoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Sesto Fiorentino, il sindaco ha annunciato la nuova Giunta comunale, composta da sette assessori. La prima delibera approvata è una decisione contro la pista dell’aeroporto di Peretola. La proposta è stata approvata dai membri dell’esecutivo, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La giunta si è insediata una settimana dopo le elezioni comunali.

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 A una settimana dal voto, il sindaco di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi ha presentato la nuova Giunta comunale, composta da quattro assessori e tre assessore.Vicesindaca sarà Giulia Barducci, con deleghe a urbanistica, edilizia privata e convenzionata, vigilanza sull’attività edilizia e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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