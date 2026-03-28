Venerdì sera, intorno alle 22, un incendio ha interessato il tetto di una casa a Puegnago del Garda. Le fiamme hanno causato danni strutturali, mentre un forte vento ha ostacolato le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Fiamme e vento hanno complicato l’intervento dei vigili del fuoco venerdì sera a Puegnago del Garda. Verso le 22.30, la Sala Operativa di Brescia è stata allertata per un incendio sul tetto di un edificio, che ha rapidamente interessato circa metà della copertura, per un totale di 100 metri quadrati. Immediatamente sul posto sono arrivate le squadre dei distaccamenti di Saló, Cunettone, Desenzano e Paitone, supportate da due autobotti, un’autoscala e un carro-aria per la ricarica delle bombole, tutte coordinate dal Comando cittadino. I vigili del fuoco hanno dovuto combinare tecniche di spegnimento con tagli mirati sulla copertura, eseguiti con delle motoseghe, per rallentare la corsa delle fiamme alimentate dalle forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Prima le fiamme, poi il forte vento: tetto di una casa devastato dall'incendio

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