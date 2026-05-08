Trovata in casa riversa a terra priva di sensi con volto gonfio di botte | arrestato il compagno nel Comasco

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel Comasco dopo essere stato trovato in casa, riverso a terra e privo di sensi, con il volto visibilmente gonfio a causa di percosse. La compagna, che si trovava con lui, ha chiamato le forze dell’ordine. I militari sono intervenuti sul posto e hanno portato l’uomo in carcere con l’accusa di violenza fisica e psicologica.

I Carabinieri della Stazione di Cantù hanno arrestato un uomo di 47 anni per violenza fisica e psicologica nei confronti della compagna. I militari sono intervenuti nella loro abitazione su segnalazione di alcuni vicino che hanno sentito le urla della donna.🔗 Leggi su Fanpage.it

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