Nel finale playoff di prima categoria, Moriconi ha commentato la sfida contro la Cuprense, definendola una squadra forte con alcuni giocatori di valore. Ha sottolineato che si tratta di un avversario tosto e che la finale sarà difficile. La squadra di Moriconi si prepara a affrontare la partita, con l’obiettivo di superare l’ostacolo rappresentato dalla formazione avversaria.

"La Cuprense? Ci attende una signora squadra con 2-3 elementi di valore per una finale playoff difficile". Francesco Moriconi, allenatore dell’ Adriatica Portorecanati, sul match di domani alle 16.30 a Montegranaro che mette in palio la Promozione. "A questo punto – aggiunge – ai giocatori ho detto che c’è da arrivare in fondo dopo avere vinto due gare, che sono da mettere a frutto i sacrifici di una stagione e ora più che mai c’è da darci dentro". I portorecanatesi hanno vinto i playoff del girone C di Prima categoria in trasferta a Montegiorgio e Castelraimondo ribaltando i pronostici. "Sono successi – spiega – che ci hanno dato ancora più entusiasmo, fisicamente stiamo bene e ai supplementari abbiamo dimostrato di avere una marcia in più rispetto ad avversari di qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria, finale playoff. Moriconi carica Portorecanati: "La Cuprense? Avversario tosto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prima categoria, finale playoff del girone C. Portorecanati, un’altra impresa. Blitz a casa del CastelraimondoNel finale dei playoff del girone C di prima categoria, Portorecanati ha vinto in trasferta contro Castelraimondo dopo i supplementari.

Playoff di Prima categoria. Big match a Montegiorgio: "Portorecanati outsider»Nel torneo di Prima categoria, si svolge un importante incontro a Montegiorgio tra le squadre in corsa per la qualificazione ai playoff.

Temi più discussi: L’Antiochense piega il Fonni e vince la finale playoff di Prima categoria; Prima Categoria / Finale play-off girone B, il Marzocca ribalta il Borghetto al supplementare: 1-2 al Carletti; L'Antiochense ha trionfato nella finale playoff del campionato di Prima Categoria, 2 a 0 sul Fonni, e ora vede la Promozione; Il Borghetto per la storia. Olimpia Marzocca ci prova.

L'Antiochense ha trionfato nella finale playoff del campionato di Prima Categoria, 2 a 0 sul Fonni, e ora vede la Promozione. laprovinciadelsulcisiglesiente.com/2026/06/lantio… x.com

First Division, playoff final. Moriconi praises Portorecanati: Cuprense? A tough opponent.Cuprense? We're expecting a solid team with two or three quality players for a tough playoff final. Francesco Moriconi, ... sport.quotidiano.net

Prima categoria, finale playoff. Moriconi carica Portorecanati: La Cuprense? Avversario tostoLa Cuprense? Ci attende una signora squadra con 2-3 elementi di valore per una finale playoff difficile. Francesco Moriconi, ... msn.com