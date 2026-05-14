Nel torneo di Prima categoria, si svolge un importante incontro a Montegiorgio tra le squadre in corsa per la qualificazione ai playoff. La squadra ospite si definisce una outsider, spiegando che l’obiettivo principale all’inizio della stagione non era la partecipazione ai playoff. La formazione si presenta all’appuntamento con la mente libera, pronta a scendere in campo senza pressioni.

"Siamo una outsider, inizialmente i playoff non erano un nostro obiettivo e così li affronteremo con la mente sgombra". Francesco Moriconi, allenatore dell’Adriatica Portorecanati, mette nel mirino la sfida con il Montegiorgio, nel primo turno dei playoff di Prima categoria. "In campionato – aggiunge – abbiamo pareggiato da loro mentre abbiamo vinto a casa nostra. Ci attende la formazione che vanta il miglior attacco e il secondo è il nostro. Noi siamo una squadra imprevedibile che se in giornata può fare anche l’impresa. Siamo due formazioni che giocano all’attacco, loro sono favoriti ma noi diremo la nostra". Nell’altro playoff si sfideranno Folgore Castelraimondo e Belfortese.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Playoff di Prima categoria. Big match a Montegiorgio: "Portorecanati outsider»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Prima categoria. Fc-Osimo-Borghetto. Va in scena il big matchE’ il gran giorno del big match nel girone B di Prima Categoria tra Fc Osimo e Borghetto.

Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Il big-match è tra New Team e ChiesinaQuando mancano sei giornate al termine della stagione regolare, sono in palio punti sempre più pesanti nei due campionati dilettanti.

Temi più discussi: Prima categoria, le partite di oggi 10 maggio 2026 LIVE. I risultati in tempo reale; Dilettanti - I risultati. Super Pontenurese va in finale col Fiorenzuola, bravissimo BobbioPerino. Salvo il Carpaneto, retrocede la Pianellese. FOTO; Dilettanti, i risultati di playoff e playout di domenica 10 maggio; Promosse, retrocesse, play off e play out: i verdetti e il calendario delle prossime partite.

Prima Categoria – Via ai Playoff con Marene vs Murazzo! Dentro o fuori con i playout ideawebtv.it/2026/05/09/pri… via @www.ideawebtv.it - Quotidiano on line della provincia di Cuneo x.com

Calcio, playoff di Prima Categoria: il Murazzo espugna Marene e vola nella finale della prima faseLa doppietta di Santini e la rete di Gagino decidono la sfida in cui i fossanesi sono bravi a sfruttare la superiorità numerica dalla mezzora del primo tempo. Ora il derby con il San Sebastiano ... cuneodice.it

Promozione e Prima Categoria: i tabellini degli spareggi playoff e playoutI tabellini con i gol e le note più importanti delle partite delle formazioni parmensi impegnate negli spareggi playoff e playout (in gara unica) di Promozione e Prima Categoria (gir. A, B) nella stag ... sportparma.com