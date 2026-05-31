Prima categoria finale playoff del girone C Portorecanati un’altra impresa Blitz a casa del Castelraimondo
Nel finale dei playoff del girone C di prima categoria, Portorecanati ha vinto in trasferta contro Castelraimondo dopo i supplementari. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-3. La formazione ospite ha schierato un 3-4-2-1, con sostituzioni fatte nel secondo tempo e nei supplementari, tra cui Caracci, Midei e Stroppa. La gara si è protratta oltre i tempi regolamentari, con il risultato deciso solo ai supplementari.
PORTORECANATI Dopo i supplementari FOLGORE (3-4-2-1): Gianclaudio Lori (13’ st Caracci), Doko (35’ st Carletti Orsini), Lispi, Girolamini, Fede, Simone Lori, Aquila, Fattorini (11’ pts Midei), Lasku (44’ st Gashi), Gianfelici (29’ st Stroppa), Rocci. All: Cervelli. ADRIATICA PORTORECANATI (4-4-2): Piangerelli, Angelici, Donati, Camilletti, Caruso (43’ st Streccioni), Agostinelli, Guercio, Moretti (45+1’ pt Lorenzo Giri), Leonardo Giri (43’ st Baldoni), Morbidelli, Diallo (2’ pts Tiranti). A disposizione: Annunziata, Tiranti, Cavalcanti, Pigliacampo, Lorenzo Giri, Baldoni, Papini, Postiglione, Streccioni. All: Moriconi. Arbitro: Ballarò di Pesaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Prima Categoria C. | Semifinale Play Off| Vis Cerratina- Alanno 1-0
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