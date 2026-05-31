Prima categoria finale playoff del girone C Portorecanati un’altra impresa Blitz a casa del Castelraimondo

Da sport.quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel finale dei playoff del girone C di prima categoria, Portorecanati ha vinto in trasferta contro Castelraimondo dopo i supplementari. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-3. La formazione ospite ha schierato un 3-4-2-1, con sostituzioni fatte nel secondo tempo e nei supplementari, tra cui Caracci, Midei e Stroppa. La gara si è protratta oltre i tempi regolamentari, con il risultato deciso solo ai supplementari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

PORTORECANATI Dopo i supplementari FOLGORE (3-4-2-1): Gianclaudio Lori (13’ st Caracci), Doko (35’ st Carletti Orsini), Lispi, Girolamini, Fede, Simone Lori, Aquila, Fattorini (11’ pts Midei), Lasku (44’ st Gashi), Gianfelici (29’ st Stroppa), Rocci. All: Cervelli. ADRIATICA PORTORECANATI (4-4-2): Piangerelli, Angelici, Donati, Camilletti, Caruso (43’ st Streccioni), Agostinelli, Guercio, Moretti (45+1’ pt Lorenzo Giri), Leonardo Giri (43’ st Baldoni), Morbidelli, Diallo (2’ pts Tiranti). A disposizione: Annunziata, Tiranti, Cavalcanti, Pigliacampo, Lorenzo Giri, Baldoni, Papini, Postiglione, Streccioni. All: Moriconi. Arbitro: Ballarò di Pesaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

prima categoria finale playoff del girone c portorecanati un8217altra impresa blitz a casa del castelraimondo
© Sport.quotidiano.net - Prima categoria, finale playoff del girone C. Portorecanati, un’altra impresa. Blitz a casa del Castelraimondo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Prima Categoria C. | Semifinale Play Off| Vis Cerratina- Alanno 1-0

Video Prima Categoria C. | Semifinale Play Off| Vis Cerratina- Alanno 1-0

Notizie e thread social correlati

Playoff di Prima categoria. Big match a Montegiorgio: "Portorecanati outsider»Nel torneo di Prima categoria, si svolge un importante incontro a Montegiorgio tra le squadre in corsa per la qualificazione ai playoff.

Playoff. Impresa del Portorecanati. Montegiorgio termina al tappetoIl Portorecanati ha vinto ai supplementari contro Montegiorgio, con Ripani, Tartabini, Mosca, Olivieri, Marziali, Calvagni (10’ pt Belleggia),...

Temi più discussi: Calcio, playoff e playout: la Prima Categoria emette i suoi verdetti; Antiochense e Fonni da applausi: sarà sfida per la finale playoff di Prima Categoria; Seconda Categoria / Sampaolese-Avis Arcevia, Agugliano Polverigi-San Biagio e Sarnano-Treiese saranno le finali playoff: i risultati degli spareggi del 23 maggio; Dilettanti Calabria, Prima Categoria al bivio: quattro finali playoff e tre sfide salvezza · LaC News24.

prima categoria finale playoffPlayoff Prima Categoria. Il Marzocca ribalta il pronostico. Borghetto battuto: vola in finaleOlimpia da urlo: aveva un solo risultato e l’ha centrato. Ora dovrà vedersela. con l’Atletico Mondolfo. msn.com

Il Borghetto per la storia. Olimpia Marzocca ci provaÈ il giorno della finale playoff del girone B di Prima Categoria. Borghetto contro Olimpia Marzocca. Fischio d’inizio oggi all’Edoardo Carletti di Borghetto di Monte San Vito alle ore 16,30. Sfida sec ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web