Prima categoria finale playoff del girone C Portorecanati un’altra impresa Blitz a casa del Castelraimondo

Notizia in breve

Nel finale dei playoff del girone C di prima categoria, Portorecanati ha vinto in trasferta contro Castelraimondo dopo i supplementari. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-3. La formazione ospite ha schierato un 3-4-2-1, con sostituzioni fatte nel secondo tempo e nei supplementari, tra cui Caracci, Midei e Stroppa. La gara si è protratta oltre i tempi regolamentari, con il risultato deciso solo ai supplementari.