Pride mille firme a Gualtieri per non escludere gli ebrei

Da iltempo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Gualtieri si sono raccolte circa mille firme per chiedere di non escludere gli ebrei dalla manifestazione Pride, nata per contrastare discriminazioni e razzismo e promuovere la libertà di espressione. La petizione si rivolge agli organizzatori e mira a garantire l'inclusione di tutte le comunità nel percorso. La richiesta si inserisce nel dibattito pubblico sulla rappresentanza e i diritti delle minoranze durante eventi pubblici di questo tipo.

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Una manifestazione nata contro le discriminazioni e contro il razzismo. Pensata per esaltare la libertà di espressione. E che oggi si trova a bandire, a mettere all'indice la comunità ebraica, associata (erroneamente) alle decisioni prese dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Il Roma Pride «dopo un incontro con i rappresentanti di Keshet Italia e Keshet Europe, organizzazioni lgbtqia+ ebraiche, ritiene che non vi siano le condizioni per la partecipazione di un loro carro in parata». Una vicenda agghiacciante, raccontata dal nostro quotidiano la scorsa settimana. Una storia che lascia basiti, soprattutto per la motivazione addotta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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