pride mille firme a gualtieri per non escludere gli ebrei

Notizia in breve

A Gualtieri si sono raccolte circa mille firme per chiedere di non escludere gli ebrei dalla manifestazione Pride, nata per contrastare discriminazioni e razzismo e promuovere la libertà di espressione. La petizione si rivolge agli organizzatori e mira a garantire l'inclusione di tutte le comunità nel percorso. La richiesta si inserisce nel dibattito pubblico sulla rappresentanza e i diritti delle minoranze durante eventi pubblici di questo tipo.