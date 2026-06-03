roma pride no ebrei e si arrabbia pure israele

Durante il Roma Pride si sono sentiti slogan antisemiti, tra cui “no ebrei”. Successivamente sono stati rivolti attacchi che hanno fatto riferimento al “sionismo dilagante”. Sono state anche denunciate esclusioni legate all’orientamento sessuale. Israele ha espresso rabbia per gli episodi avvenuti durante la manifestazione.

Prima l’antisemitismo. Poi gli attacchi appellandosi al “sionismo dilagante”. A adesso l’esclusione per l’orientamento sessuale. Bel pasticcio quello combinato dagli organizzatori del Gay Pride romano edizione 2026. La tradizionale sfilata italiana dell’orgoglio omosessuale (arricchitasi dal 1984 per accogliere tutte le diverse declinazioni Lgbtq+), quest’anno rischia di passare alla storia come quella dell’esclusione. Paradosso di un allineamento pro-Pal e anti ebraico che mischia le battaglie ideologiche politiche con quella che dovrebbe essere una parata pacifica e allargata a tutte le diverse sensibilità e orientamenti. Per sabato 20. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Getting it right on The Inside || Mrs. Margaret Makachia || 11th June 2026

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