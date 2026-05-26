Lgbt ebrei esclusi dal Pride la lezione di Concia a Gualtieri e Schlein | Oggi discrimina ha perso la sua natura

LGBTQ+ ebrei sono stati esclusi dal corteo del Pride. Concia ha criticato Gualtieri e Schlein, affermando che oggi si discrimina e che il Pride ha perso la sua natura. La sinistra, secondo l’intervento, si affida a slogan come uguaglianza e inclusione, ma si concentra principalmente su temi come LGBTQ+ e genocidio.

La sinistra è sempre più schiava di trend oramai in caduta libera. Gli slogan in nome di cui dice di battersi, sotto il grande cappello delle parole uguaglianze e inclusione, sono principalmente due: LGBTQ+ e genocidio. Se non ti dichiari un fervente sostenitore di una delle due cause, sei automaticamente un reietto. Sono cause che per loro vanno sposate in modo dogmatico, condividendone ogni minimo dettaglio, senza prevedere forme di dibattito, come previsto nei paesi democratici che ci consentono di distinguerci dalle teocrazie. L’ultimo esempio di questa incapacità di dialogo riguarda il gay Pride di Roma, che si terrà il 20 giugno. Gli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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