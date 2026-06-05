Previsioni meteo per Avellino – 6 giugno 2026

Il 6 giugno 2026, ad Avellino, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 28 gradi, mentre le minime saranno di circa 16 gradi. Il vento soffierà moderato da nord-est. La giornata si presenterà stabile, senza cambiamenti significativi nel corso delle ore.

Ad Avellino, il 6 giugno 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4006m. I venti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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