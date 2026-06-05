Previsioni de Il Tempo - L' intervista di Daniele Capezzone a Patrick Facciolo
Il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, ha intervistato oggi Patrick Facciolo, analista della comunicazione.
Previsioni de Il Tempo. Nella puntata di oggi, il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, intervista a Patrick Facciolo, analista della comunicazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Previsioni de IL Tempo - Daniele Capezzone e Alessandro Bertoldi (16.03.2026)
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