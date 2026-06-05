Previsioni de Il Tempo - intervista a Patrick Facciolo

Il direttore di Il Tempo ha intervistato oggi Patrick Facciolo, analista della comunicazione. La conversazione si è concentrata sulle previsioni de Il Tempo.

Previsioni de Il Tempo. Nella puntata di oggi, il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, intervista a Patrick Facciolo, analista della comunicazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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