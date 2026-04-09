È morto Michael Patrick l’attore de Il Trono di Spade aveva 35 anni | era malato da tempo

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Michael Patrick, attore e scrittore irlandese noto per aver partecipato alla sesta stagione di Il Trono di Spade. Aveva 35 anni ed era malato da tempo. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente dal suo rappresentante. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan, mentre si attendono eventuali dettagli sulle circostanze del decesso.

Il mondo del cinema e della serialità piange la morte di Michael Patrick, attore e scrittore irlandese noto anche per la sua partecipazione alla sesta stagione de Il Trono di Spade. A dare la notizia sua moglie Naomi Sheehan: aveva contratto una forma incurabile di malattia del motoneurone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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