I Carabinieri della Tutela Patrimonio Culturale sono intervenuti in un caso di furto di opere d’arte. Hanno recuperato cinque quadri rubati e arrestato due persone coinvolte. L’intervento è avvenuto in un deposito di opere d’arte, dove sono state trovate le opere trafugate. La polizia ha sequestrato anche strumenti usati per il furto. L’operazione si inserisce in un’attività di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti nel settore culturale.

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale rappresenta un'eccellenza unica al mondo, incaricata della protezione del vasto e inestimabile patrimonio artistico e archeologico del Paese. Nato in Italia nel 1969, il Reparto unisce competenze investigative tradizionali e tecnologie d'avanguardia, ponendosi come punto di riferimento internazionale nel contrasto al traffico illecito di opere d'arte. In occasione del 212 esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Giornale ha intervistato il Tenente Colonnello Giuseppe Marseglia, comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale del Nord, per approfondire il ruolo di questa realtà, le sue articolazioni operative e le sfide quotidiane affrontate a difesa della nostra memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prevenzione, ricerca e recupero: chi sono i Carabinieri della Tutela Patrimonio Culturale

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