Il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, composto da carabinieri specializzati, si occupa di proteggere il patrimonio culturale. Il comandante Grasso guida questa unità, che è formata da persone con competenze specifiche nel settore. Questi professionisti operano in modo discreto ed efficace, intervenendo in situazioni che riguardano beni culturali e materiali di valore storico. La loro presenza si inserisce in un quadro di tutela e salvaguardia del patrimonio nazionale.

Si chiama Nucleo Tpc, che sta per Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. È costituito da carabinieri. Persone esperte, qualificate, efficaci e silenziose. Se una grandissima parte dei nostri beni artistici vengono recuperati lo dobbiamo proprio a loro. Ed è per questo che l’incontro di sabato a Fermo, nell’ex chiesa di San Filippo Neri, ore 17, assume un valore del tutto particolare. A raccontare la sua esperienza come comandante del Nucleo Tpc di Ancona, dal 2014 al 2021, sarà il Tenente Colonnello Carmelo Grasso, oggi comandante del Reparto Operativo Carabinieri di Teramo. Si chiuderà così degnamente il ciclo di incontri dal titolo ’A tu per tu con l’opera d’arte’, promosso dall’Unipop e dedicato alla conoscenza dell’opera d’arte in tutti i suoi molteplici aspetti (estetici, stilistici, materiali, sociali, storici e culturali).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il comandante Grasso e il nucleo ’Tutela Patrimonio Culturale’

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