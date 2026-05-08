Sicurezza nei cantieri Versace | La prevenzione diventi patrimonio culturale condiviso

In una recente dichiarazione, un rappresentante del settore ha sottolineato che il tema della sicurezza nei cantieri riguarda aspetti fondamentali come la dignità del lavoro e la tutela della vita umana. La sua affermazione evidenzia come la prevenzione debba essere considerata un elemento condiviso, parte integrante di una cultura della responsabilità che coinvolge tutti gli attori coinvolti nel settore.

“Parlare oggi di sicurezza significa parlare di dignità del lavoro, tutela della vita umana e cultura della responsabilità”. Con queste parole il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, è intervenuto alla XVI Giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri, promossa da.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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