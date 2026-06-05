Prevenzione della cataratta | visite gratuite all’ospedale di Aprilia

L’ospedale di Aprilia ha organizzato una giornata dedicata alla prevenzione della cataratta, offrendo visite gratuite presso il reparto di oculistica. L’iniziativa mira a controllare la presenza di questa condizione, che può compromettere la vista. La giornata si rivolge a chi desidera verificare la propria salute visiva senza costi. Non sono stati comunicati dettagli su date o modalità di accesso.

Ritornare a vedere il mondo con maggiore nitidezza e qualità della vita è possibile. E’ questo l’obiettivo che ha spinto il Reparto di Oculistica dell’ospedale Città di Aprilia a organizzare una giornata sulla prevenzione della cataratta. Sabato 6 giugno, dalle 8:30 alle 13:30, si terrà l'open. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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You Brought Relief to Needy Patients in Muhammad Ismail Agheem, Thatta (10th April 2026)

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