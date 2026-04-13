Giornata della salute della donna | visite gratuite all’ospedale di Aprilia

In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’ospedale di Aprilia ha organizzato una iniziativa di due giorni dedicata alla prevenzione e alla cura femminile. Nei giorni 22 e 23 aprile, presso la struttura sono stati offerti servizi clinico-diagnostici e informativi senza costi. La manifestazione, a cui ha partecipato anche l’ospedale Regina Apostolorum, ha coinvolto diverse figure professionali del settore sanitario.

All’ospedale Città di Aprilia una due giorni dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: il 22 e il 23 aprile infatti in occasione dell’11esima Giornata nazionale della salute della donna, il nosocomio pontino con l’ospedale Regina Apostolorum di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Salute della donna: una settimana di visite gratuite al Policlinico Federico IIAnche quest'anno l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli aderisce alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS. Giornata nazionale della salute della donna, una settimana di visite gratis all'IngrassiaUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione...