Ospedale tra prevenzione e visite gratuite
In questi giorni, un ospedale sta offrendo visite gratuite e campagne di prevenzione per sensibilizzare sulla diagnosi precoce e migliorare le cure. L'iniziativa prevede screening e controlli gratuiti in vari reparti, con l’obiettivo di individuare tempestivamente eventuali patologie. L’operazione coinvolge personale medico e volontari, e si svolge in diverse fasce orarie per facilitare la partecipazione della popolazione. L’obiettivo è promuovere la prevenzione e ridurre i ritardi diagnostici.
Prevenzione, diagnosi precoce e qualità delle cure. Sono i pilastri che in questi giorni vedono protagonista l’ ospedale Murri, da una parte con l’adesione all’(H) Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda Ets e dall’altra con il prestigioso riconoscimento Platinum ottenuto dalla Stroke Unit per la gestione dell’ ictus. Il prossimo 17 giugno il Murri parteciperà infatti alla giornata nazionale dedicata all’emicrania, offrendo trenta visite neurologiche gratuite per cefalee organizzate dalla Uoc Neurologia diretta da Patrizio Cardinali. Le visite saranno effettuate dalla dottoressa Maria Cristina Acciarri presso il Poliambulatorio ex Inam, dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
PREVENZIONE AL FEMMINILE: UNA SETTIMANA DI VISITE GRATUITE | 10/04/2026
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