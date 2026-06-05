ospedale tra prevenzione e visite gratuite

Notizia in breve

In questi giorni, un ospedale sta offrendo visite gratuite e campagne di prevenzione per sensibilizzare sulla diagnosi precoce e migliorare le cure. L'iniziativa prevede screening e controlli gratuiti in vari reparti, con l’obiettivo di individuare tempestivamente eventuali patologie. L’operazione coinvolge personale medico e volontari, e si svolge in diverse fasce orarie per facilitare la partecipazione della popolazione. L’obiettivo è promuovere la prevenzione e ridurre i ritardi diagnostici.