Pisa, 5 giugno 2026 – Sono stati circa 600 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Pisa che nell’anno scolastico 20252026 hanno partecipato al progetto “Noi in Consultorio”, iniziativa del Consultorio Giovani della Zona Pisana dedicata alla promozione della salute sessuale, affettiva e riproduttiva e all’orientamento verso scelte consapevoli e responsabili. “Il progetto - spiega Patrizia Monteleone, responsabile dell’Unità Funzionale Attività Consultoriali della Zona Pisana – ha rappresentato un’occasione di orientamento e informazione sui temi delle scelte consapevoli e responsabili, con l’obiettivo di favorire nei giovani una maggiore consapevolezza dei percorsi di tutela della propria salute e del benessere relazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prevenzione, concluso il progetto "Noi in Consultorio": coinvolti circa 600 studenti

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