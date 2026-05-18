William vende parte dei suoi terreni per investire circa 600 milioni | i dettagli del progetto
Il principe William ha annunciato la vendita di circa il 20% dei terreni del suo Ducato di Cornovaglia. L’obiettivo è raccogliere circa 600 milioni di euro da destinare alla costruzione di alloggi e alla tutela ambientale. La decisione riguarda terreni situati nella regione e fa parte di un progetto più ampio di sviluppo sostenibile. La vendita coinvolge specifici appezzamenti di terreno, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di cessione.
Il principe William ha deciso di mettere in vendita un quinto dei terreni del suo Ducato di Cornovaglia per costruire alloggi e tutelare la natura. La notizia è riportata da Times, secondo cui il futuro re d'Inghilterra intende investire quasi 600 milioni di euro in cinque aree geografiche. 🔗 Leggi su Today.it
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