Firenze, 5 giugno 2026 – Sposarsi costa sempre di più e c'è chi decide di ricorrere a un prestito pur di non rinunciare al giorno più importante. In Toscana, secondo un'analisi realizzata da Facile.it e Prestiti.it, chi richiede un finanziamento per coprire le spese del matrimonio cerca in media 9.328 euro, una cifra superiore del 6 per cento rispetto alla media nazionale. Il finanziamento viene generalmente restituito in poco più di cinque anni, con rate da circa 176 euro al mese. Ma se i costi salgono, cambiano anche le scelte delle coppie. Nel 2026 la tendenza non è più quella del matrimonio con centinaia di invitati e allestimenti faraonici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prestito per il matrimonio? In Toscana si chiedono oltre 9mila euro per coprire le spese. Le tendenze 2026 per sposarsi

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