In Toscana si superano i 9mila euro per i prestiti per il matrimonio
In Toscana, le coppie che richiedono un prestito per il matrimonio chiedono in media oltre 9.300 euro. La cifra rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti, secondo un’analisi condotta da Facile. La richiesta di finanziamenti si concentra principalmente su spese legate a cerimonie, location e allestimenti. La somma media supera i 9.000 euro, evidenziando un incremento nelle richieste di prestiti per il giorno speciale.
In Toscana, per finanziare il proprio matrimonio, si chiedono in media oltre 9.300 euro. È quanto emerge da un’analisi condotta da Facile.it e Prestiti.it, che fotografa il ricorso sempre più frequente al credito al consumo per sostenere le spese delle nozze. A livello regionale, l’importo medio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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