In Toscana, durante la stagione dei matrimoni, alcuni sposi hanno richiesto prestiti superiori a 9.000 euro per finanziare le nozze. La cifra rappresenta l'importo medio richiesto per coprire le spese legate alle cerimonie. La tendenza si riscontra tra coloro che preferiscono mantenere intatti i piani di matrimonio senza rinunciare a dettagli di lusso. Non sono stati forniti dati specifici sul numero totale di richieste o sulle modalità di finanziamento.

Arezzo, 4 giugno 2026 – È arrivata la stagione dei matrimoni e tra gli sposi italiani c'è chi, pur di non rinunciare alle proprie nozze da sogno, decide di richiedere un prestito. In Toscana la cifra che si cerca di ottenere dalle finanziarie per far fronte alle spese legate al matrimonio è pari a poco più di 9.300 euro. A rivelarlo un'analisi realizzata da Facile.it e Prestiti.it. La richiesta di un prestito per finanziare le nozze si comprende meglio se si considera che, secondo una recente indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, per pagare la cerimonia le coppie italiane devono far fronte a una spesa media di 13.721 euro, importo che in alcuni casi e in base a specifiche richieste può salire notevolmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matrimoni: in Toscana si chiedono più di 9.000 euro in prestito per le nozze

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