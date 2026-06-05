Presidio di legalità e punto educativo | Valditara celebra i 212 anni dei Carabinieri

Da orizzontescuola.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha partecipato a un evento per celebrare i 212 anni dell’Arma dei Carabinieri. Durante la cerimonia, ha espresso apprezzamento per il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine, definendoli un presidio di legalità e un punto di riferimento educativo. La commemorazione si è svolta in una sede ufficiale, con interventi e momenti di riflessione sul ruolo delle forze dell’ordine nel territorio.

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L’Arma dei Carabinieri spegne 212 candeline. In occasione dell’anniversario della fondazione, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto esprimere il proprio riconoscimento a tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno operano sul territorio. “Da oltre due secoli i Carabinieri rappresentano un presidio fondamentale dello Stato e un punto di riferimento per tutti i cittadini”, si legge nella dichiarazione del ministro. Il legame tra l’Arma e il mondo della scuola si è rafforzato negli ultimi mesi grazie a un Protocollo d’Intesa firmato tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Comando generale dell’Arma. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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