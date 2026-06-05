Presidio di legalità e punto educativo | Valditara celebra i 212 anni dei Carabinieri

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha partecipato a un evento per celebrare i 212 anni dell’Arma dei Carabinieri. Durante la cerimonia, ha espresso apprezzamento per il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine, definendoli un presidio di legalità e un punto di riferimento educativo. La commemorazione si è svolta in una sede ufficiale, con interventi e momenti di riflessione sul ruolo delle forze dell’ordine nel territorio.

L’Arma dei Carabinieri spegne 212 candeline. In occasione dell’anniversario della fondazione, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto esprimere il proprio riconoscimento a tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno operano sul territorio. “Da oltre due secoli i Carabinieri rappresentano un presidio fondamentale dello Stato e un punto di riferimento per tutti i cittadini”, si legge nella dichiarazione del ministro. Il legame tra l’Arma e il mondo della scuola si è rafforzato negli ultimi mesi grazie a un Protocollo d’Intesa firmato tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Comando generale dell’Arma. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’Arma dei Carabinieri compie 212 anni. Mattarella: “Presidio delle libertà costituzionali”

Avellino celebra il 212° Anniversario dell’Arma dei CarabinieriQuesta mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, si tiene la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma.

Temi più discussi: Da patrimonio mafioso a presidio di legalità. Al Liceo Danilo Dolci di Palermo inaugurazione il 27 maggio di una nuova parte dei Magazzini Brancaccio; Avvocatura, presidio di legalità: l'evento Cnf-Dubbio con Sisto, Melillo e De Lucia; Un presidio di legalità intitolato a Francesca Morvillo; Legalità, ad Aprilia nasce il presidio di Libera dedicato a Francesco Borrelli.

Festa dell’Arma, Varchi (Fdi): Carabinieri presidio di sicurezza e legalità dlvr.it/TStnGL x.com

Avvocatura, presidio di legalitàSaluti introduttivi: Francesco Greco (Presidente del Consiglio Nazionale Forense). Ne parlano: Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia), Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia e ... radioradicale.it

Festa dell’Arma, Varchi (Fdi): Carabinieri presidio di sicurezza e legalitàL’evento sarà suggellato dalla partecipazione della premier Meloni, dal ministro Crosetto, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, nonchè di altre Autorità parlamentari, di governo, militar ... ilsicilia.it

Qual è quella 'tassa invisibile' o quel costo assurdo della vita in Italia che vi manda letteralmente fuori di testa? reddit