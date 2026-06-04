Avellino celebra il 212° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri

Notizia in breve

Questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, si tiene la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma. Alla celebrazione partecipano autorità civili, religiose e militari. La manifestazione prevede discorsi ufficiali e l’esposizione di bandiere e simboli dell’Arma. La commemorazione si svolge nel rispetto delle tradizioni, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o attività collaterali.