Avellino celebra il 212° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri
Questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, si tiene la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma. Alla celebrazione partecipano autorità civili, religiose e militari. La manifestazione prevede discorsi ufficiali e l’esposizione di bandiere e simboli dell’Arma. La commemorazione si svolge nel rispetto delle tradizioni, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o attività collaterali.
Questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, alla presenza di Autorità civili, religiose e militari, verrà celebrato il 212° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.Il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, insieme al Prefetto di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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