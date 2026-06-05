Presente e futuro di Voce il luogo più interessante di Milano che non si guarda si ascolta

Da gqitalia.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un centro culturale di Milano, noto come Voce, è stato oggetto di un blitz delle forze dell’ordine. Durante le operazioni sono state trovate e sequestrate apparecchiature digitali e materiali, ritenuti collegati a attività illecite. Nessun arresto è stato effettuato. La polizia ha confermato che il luogo era aperto al pubblico e funzionava regolarmente. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e collegamenti con altre attività.

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