Un centro culturale di Milano, noto come Voce, è stato oggetto di un blitz delle forze dell’ordine. Durante le operazioni sono state trovate e sequestrate apparecchiature digitali e materiali, ritenuti collegati a attività illecite. Nessun arresto è stato effettuato. La polizia ha confermato che il luogo era aperto al pubblico e funzionava regolarmente. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e collegamenti con altre attività.

A Milano ci sono luoghi che nascono per assolvere una funzione precisa e finiscono per identificarsi completamente con essa. E poi ce ne sono altri che, attraversando stagioni e destinazioni diverse, accumulano significati, memorie e identità fino a trasformarsi in qualcosa di più complesso. È il caso dello spazio che oggi ospita Voce, il progetto dedicato al suono nato all’interno della Triennale di Milano oltre un anno fa, sotto la presidenza di Stefano Boeri: un luogo che continua a ridefinirsi attraverso le esperienze che accoglie e le relazioni che genera. Per raccontarne la visione, l'evoluzione e le prospettive future, abbiamo.... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Presente e futuro di Voce, il luogo più interessante di Milano che non si guarda, si ascolta

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